Две незнакомки избили жителя Междуреченска сковородой

Женщины пришли в дом 35-летнего потерпевшего и предъявлять претензии относительно того, что якобы он плохо ухаживает за своим отцом-инвалидом.

Мужчина попытался скрыться от агрессивных гостей на кухне, но они последовали за ним. Догнав хозяина, они избили его попавшимися под руку сковородой и крышкой от нее.

В результате мужчина получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом кисти левой руки.

Подозреваемый были задержаны, ими оказались две ранее судимые жительницы Междуреченска 36 и 40 лет. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.