Два третьеклассника из Белова стали жертвами 13-летнего грабителя

13-летний кузбассовец ограбил двух школьников

По информации ГУ МВД по Кемеровской области, злоумышленником является воспитанник детского дома. Сначала он отобрал телефон у 10-летнего мальчика на улице, а затем догнал его сверстницу и проделал то же самое. Полицейским задержанный пояснил, что захотел новую модель телефона и решил украсть гаджет у детей помладше.

Малолетний грабитель поставлен на учет, так как возраста уголовной ответственности он еще не достиг.