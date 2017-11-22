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Два третьеклассника из Белова стали жертвами 13-летнего грабителя

22 ноября 2017 в 17:06

13-летний кузбассовец ограбил двух школьников

По информации ГУ МВД по Кемеровской области, злоумышленником является воспитанник детского дома. Сначала он отобрал телефон у 10-летнего мальчика на улице, а затем догнал его сверстницу и проделал то же самое. Полицейским задержанный пояснил, что захотел новую модель телефона и решил украсть гаджет у детей помладше.

Малолетний грабитель поставлен на учет, так как возраста уголовной ответственности он еще не достиг.


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