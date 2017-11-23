Тайгинский суд вынес приговор подростку, убившему сожителя тёти

Юноша полагал, что убитый виновен в смерти его родственницы.

По версии обвинения, зимой прошлого года подросток пришёл в дом к мужчине, поругался с ним, считая, что тот виновен в смерти родственницы от алкоголизма, а потом избил хозяина дома. Травмы оказались смертельными.

Стоит отметить, что сначала в возбуждении дела было отказано - считалось, что потерпевший мог получить травмы при падении. Однако прокурор выявил противоречия в показаниях свидетелей, локализации повреждений на куртке, а также травмы не соответствовали выводам следователя.

В итоге Тайгинский городской суд признал 17-летнего горожанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.