Доходы Кузбасса выросли на 25 миллиардов рублей

Во время бюджетного послания губернатор Кузбасса Аман Тулеев сообщил, что в этом году существенно выросли налоговые перечисления в областной бюджет.

- Налоговые доходы выросли на 25 миллиардов рублей по отношению к прошлому году. Такого роста доходов никогда не было. Это абсолютный рекорд за всю историю области, - отметил губернатор.

В первую очередь вклад в экономический рост внесли угольные компании.

Показатели улучшились практически во всех сферах. Так, Кемеровская область полностью выполнила программу переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В благоустроенное жильё переселены 15 376 семей. Отметил губернатор и проделанную работу по благоустройству дорог области. Он поблагодарил главу Кемерова Илью Середюка, мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова и главу Таштагола Владимира Макуту. По словам Амана Тулеева, это мощный рывок в данной области.

Впрочем, как отметил глава региона, есть и неутешительные моменты. Так, например, вызывает беспокойство ситуация в ЖКХ. По словам Амана Тулеева, пока в данной отрасли всё не так гладко, как хотелось бы.

- Бюджет - это не просто цифры, это реальные судьбы людей, дальнейшая работа наших предприятий в разных отраслях, - ещё раз напомнил глава Кузбасса. - Это программа, по которой нам предстоит жить ближайшие три года. Мы действуем в непростой обстановке. Сейчас нужен сильный стабильный регион.