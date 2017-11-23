Тулеев пообещал поднять зарплату бюджетникам

Во время бюджетного послания 23 ноября Аман Тулеев сообщил о том, что в регионе увеличится заработная плата работников бюджетной сферы.

В целом расходы областного бюджета на эти цели в 2018 году возрастут по сравнению с 2017 годом на 7 миллиардов рублей. По словам губернатора, такое колоссальное увеличения является осознанным шагом.

- Это большие деньги, - подчеркнул глава региона, - но мы идём на него осознанно, понимая важность вашего труда, уважаемые земляки.

Так, уже с 1 декабря повысится зарплата сотрудников дополнительного образования (в среднем до 30500 руб. у педагогов и 28500 у воспитателей детсадов). Также увеличится зарплата работников культуры - в среднем она составит 30500 рублей.

С 1 января 2018 года увеличится зарплата работников здравоохранения. Средняя зарплата врачей составит 61000 рублей, среднего и младшего персонала – 30500 рублей.

Остальным бюджетникам повысят зарплату на 5%.