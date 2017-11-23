Житель Калтана случайно признался в изнасиловании 11-летней девочки

В июле прошлого года 43-летний кузбассовец изнасиловал дочь своей сожительницы.

Примечательно, что девочка никому не рассказала о случившемся, посчитав, что ей не поверят. Однако этой весной мужчина сам проговорился о случившемся в беседе со знакомой. Та, в свою очередь, сразу обратилась в полицию.

Обвиняемый не стал отрицать свою причастность к насильственным действиям, но вину признал частично. Стоит отметить, что ранее мужчина был судим за убийство.

В результате суд признал жителя Калтана виновным в совершении преступления по пункту "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ближайшие 14 лет он проведет в колонии особого режима.