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Житель Калтана случайно признался в изнасиловании 11-летней девочки

23 ноября 2017 в 16:24

В июле прошлого года 43-летний кузбассовец изнасиловал дочь своей сожительницы.

Примечательно, что девочка никому не рассказала о случившемся, посчитав, что ей не поверят. Однако этой весной мужчина сам проговорился о случившемся в беседе со знакомой. Та, в свою очередь, сразу обратилась в полицию.

Обвиняемый не стал отрицать свою причастность к насильственным действиям, но вину признал частично. Стоит отметить, что ранее мужчина был судим за убийство.

В результате суд признал жителя Калтана виновным в совершении преступления по пункту "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ближайшие 14 лет он проведет в колонии особого режима.


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