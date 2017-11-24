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В Кемерове семейная ссора закончилась поножовщиной

24 ноября 2017 в 09:35

В полицию обратилась жительница одного из домов по улице Есенина. Женщина сообщила, что сожитель нанес ей ножевое ранение и она нуждается в медицинской помощи.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии обнаружили в квартире 58-летнего нетрезвого мужчину и истекающую кровью потерпевшую.

Выяснилось, что пара распивала спиртные напитки, и в ходе застолья между ними завязалась ссора. После взаимных упрёков 54-летняя женщина я схватила со стола стеклянную тарелку и бросила в сожителя. В ответ возлюбленный нанёс ей удар кухонным ножом в живот.

Примечательно, что мужчина сам вызвал скорую помощь, потерпевшая тем временем позвонила в полицию. В настоящее время кемеровчанка госпитализирована. Её сожитель доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.


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