Ночью в Кемерове горела многоэтажка: есть погибшие

ЧП произошло в ночь с 23 на 24 ноября в одной из квартир жилого дома по проспекту Московскому.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 00:17. На место происшествия выехали 26 спасателей и 7 единиц техники, в том числе автолестница.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, на момент прибытия первого подразделения горела квартира на втором этаже, подъезд был задымлен. Шесть человек смогли выбраться из здания самостоятельно, еще четверых спасатели вывели при помощи спасательного устройства капюшонного типа.

Пожар был ликвидирован в 00:30. Известно, что в результате возгорания обгорели стены квартиры и мебель.

Известно, что на пожаре погибли люди. Точное количество жертв и причина возгорания устанавливаются.