Два кузбасских вора «спалились в разведке»

В Новокузнецке на улице Курако бойцы Росгвардии заметили двух мужчин, заглядывающих в окна первого этажа многоквартирного дома.

Стражи порядка задержали подозрительных горожан. В ходе проверки выяснилось, что задержанные мужчины 26 и 42 лет находятся в розыске по подозрению в совершении летом этого года квартирной кражи.

Приятели не смогли объяснить, зачем заглядывали в окна квартир. Для дальнейшего разбирательства оба доставлены в отдел полиции.