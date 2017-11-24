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Два кузбасских вора «спалились в разведке»

24 ноября 2017 в 12:26

В Новокузнецке на улице Курако бойцы Росгвардии заметили двух мужчин, заглядывающих в окна первого этажа многоквартирного дома.

Стражи порядка задержали подозрительных горожан. В ходе проверки выяснилось, что задержанные мужчины 26 и 42 лет находятся в розыске по подозрению в совершении летом этого года квартирной кражи.

Приятели не смогли объяснить, зачем заглядывали в окна квартир. Для дальнейшего разбирательства оба доставлены в отдел полиции.


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