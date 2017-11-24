Жадный грабитель дважды напал на жертву

Инцидент произошёл летом этого года в посёлке Первомайском.

Ночью 23-летний прокопчанин проник в жилище 52-летнего мужчины. Он ударил спящего хозяина по голове, и когда тот проснулся, стал требовать деньги и ценные вещи. Испуганный мужчина отдал грабителю золотые украшения общей стоимостью 120 тысяч рублей.

Однако на этом нападавший не успокоился – через некоторое время он вернулся в дом жертвы. Сначала он избил мужчину утюгом, чайником и табуретом, а затем схватил нож и, угрожая расправой, потребовал занять для него у соседки ещё полторы тысячи рублей.

В ходе розыска личность злоумышленника была установлена, в настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. За разбой и грабёж ненасытному налётчику грозит до 15 лет лишения свободы.