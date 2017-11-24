Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Таштагольском районе на пожаре погибли мать и...

В Таштагольском районе на пожаре погибли мать и сын

24 ноября 2017 в 15:13

Инцидент произошёл в посёлке Темиртау. Утром 23 ноября здесь загорелся частный жилой дом.

На месте работали пять сотрудников МЧС и две единицы техники. После тушения пожара в доме они обнаружили тела 85-летней женщины и 60-летнего мужчины. Выяснилось, что погибшие приходятся друг другу матерью и сыном.

В настоящее время в обстоятельствах гибели разбираются правоохранительные органы. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал горячий шлак из печи, который хозяева высыпали на завалинку.


Читайте также

Content 1
В Кемерове семейная ссора закончилась поножовщиной
Content 1
Ночью в Кемерове горела многоэтажка: есть погибшие
Content 1
Два кузбасских вора «спалились в разведке»
Content 1
Жадный грабитель дважды напал на жертву

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?