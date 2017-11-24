В Таштагольском районе на пожаре погибли мать и сын

Инцидент произошёл в посёлке Темиртау. Утром 23 ноября здесь загорелся частный жилой дом.

На месте работали пять сотрудников МЧС и две единицы техники. После тушения пожара в доме они обнаружили тела 85-летней женщины и 60-летнего мужчины. Выяснилось, что погибшие приходятся друг другу матерью и сыном.

В настоящее время в обстоятельствах гибели разбираются правоохранительные органы. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал горячий шлак из печи, который хозяева высыпали на завалинку.