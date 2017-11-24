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Аман Тулеев поручил увековечить имя Дмитрия Хворостовского в Кузбассе

24 ноября 2017 в 17:09

По мнению губернатора Кемеровской области, именем известного оперного певца можно назвать один из объектов городской среды, учреждение культуры или образования.

Напомним, оперный певец скончался 22 ноября в Лондоне после длительной болезни.

Глава региона отметил, что считает известного оперного певца человеком глубочайшей внутренней культуры и огромного таланта. По словам Тулеева, Дмитрий Хворостовский являлся исполнителем высочайшего класса, долгие годы преданно служившим музыке.

Как отметили в областной администрации, певец приезжал с концертами в Кемерово в 2005, 2006 и 2007 годах. В 2005 году ему вручили высокую награду Кемеровской области — орден «Ключ дружбы», а в 2006 году - звание «Почётный гражданин Кемеровской области».

Аман Тулеев поручил увековечить имя Дмитрия Хворостовского в Кемеровской области и подготовить соответствующие документы.


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