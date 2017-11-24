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Многодетная мать случайно убила сына и знакомого

24 ноября 2017 в 17:29

В апреле этого года по вине 28-летней жительницы Березовского погибли 3-летний ребёнок и мужчина. Ранее семья состояла на учете как неблагополучная.

По версии следствия, мать-одиночка проживала в доме с пятью детьми, младшему из которых было 9 месяцев. Жилище обогревалось печью, щели в которой достигли опасного размера.

Накануне трагедии к обвиняемой пришел знакомый, вместе они распивали спиртные напитки, и гость остался ночевать. Утром женщина обнаружила, что ее трехлетний сын и 32-летний мужчина не подают признаков жизни. Как впоследствии было установлено, они скончались от отравления угарным газом. В больницу в тот же день были доставлены другие дети, также надышавшиеся токсичного газа.

Многодетной матери инкриминируют инкриминируют причинение смерти по неосторожности двум лицам. 


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