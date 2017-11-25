В южной столице Кузбасса нынешней зимой не будет ледовых скульптур в Арт-сквере

Вчера на пресс-конференции стало известно, что этой зимой в Арт-сквере новокузнечане не увидят ледовых скульптур. Главный художник города Илья Храбрый рассказал, что ранее, 3 года подряд, ледовые скульптуры изготавливали любители для конкурса. Сейчас они уже лучше овладели мастерством, у них появились заказы, поэтому в нынешнем году конкурс не состоится.

Однако новокузнечанам пообещали, что Арт-сквер не останется пустым, для него придумают интересное украшение.