Жительница Междуреченска заплатила 6 тысяч рублей за несуществующую сумку

28-летняя жительница Междуреченска нашла в интернете сумку и решила ее заказать. После того как она сделала заказ, ей написала девушка и представилась сотрудницей этого магазина. «Продавец» пояснила, что женщине придется сделать 100-процентную предоплату, т.к. они только так работают с клиентами из других городов.

Клиентка оплатила 6 тысяч рублей, однако товара так и не увидела. И контакты после перевода денег оказались заблокированными.

Сейчас полиция Кузбасса разыскивает мошенников.