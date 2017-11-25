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В областной столице случилось ДТП с четырьмя пострадавшими

25 ноября 2017 в 17:23

Среди травмированных в этой аварии оказались и дети.

ДТП случилось вчера вечером в Кировском районе города. По предварительным данным, автомобилист за рулем Nissan Primera потерял управление машиной. Авто выехало на встречную полосу и столкнулось с Volkswagen Polo.

В аварии были травмированы водители столкнувшихся транспортных средств а также два маленьких пассажира Volkswagen мальчик 7 лет и девочка 3 лет. Сообщается, что дети ехали в спецкреслах, они не сильно пострадали, разовая медпомощь им была оказана на месте.


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