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В Прокопьевске насмерть сбили мужчину, переходящего дорогу

26 ноября 2017 в 18:24

Происшествие случилось вчера. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Автомобилист за рулем Toyota Camry из-за погодных условий не успел вовремя затормозить и сбил пешехода. В результате мужчина скончался.


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