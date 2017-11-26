В Прокопьевске насмерть сбили мужчину, переходящего дорогу

Происшествие случилось вчера. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Автомобилист за рулем Toyota Camry из-за погодных условий не успел вовремя затормозить и сбил пешехода. В результате мужчина скончался.
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Происшествие случилось вчера. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Автомобилист за рулем Toyota Camry из-за погодных условий не успел вовремя затормозить и сбил пешехода. В результате мужчина скончался.
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