В Междуреченске в сгоревшем доме найден погибший мужчина

Происшествие случилось сегодня утром в Междуреченске. Местные жители сообщили о пожаре в одном из частных домов. На место выехали 11 сотрудников МЧС с тремя единицами техники.

Когда огонь был ликвидирован, в доме было найдено тело мужчины, 29-летнего хозяина дома. Предварительно установлено, что он скончался отравившись угарным газом. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.