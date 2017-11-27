В Топках сгорел торговый павильон

Инцидент произошел вечером 26 ноября на улице Топкинской.
Сигнал о возгорании торгового павильона поступил на пульт дежурного в 23:38. К моменту прибытия пожарных ларек горел на всей площади. Полностью ликвидировать пожар удалось в 23:52. К тушению привлекались шесть человек и три единицы техники.
В результате в торговом павильоне полностью обгорели стены, никто из людей не пострадал.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.
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