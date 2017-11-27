В Топках сгорел торговый павильон

Инцидент произошел вечером 26 ноября на улице Топкинской.

Сигнал о возгорании торгового павильона поступил на пульт дежурного в 23:38. К моменту прибытия пожарных ларек горел на всей площади. Полностью ликвидировать пожар удалось в 23:52. К тушению привлекались шесть человек и три единицы техники.

В результате в торговом павильоне полностью обгорели стены, никто из людей не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.