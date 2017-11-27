«Горячая линия» по вопросам ВИЧ/СПИД начала работу в Кузбассе

«Горячую линию» по вопросам ВИЧ специалисты Роспотребнадзора запустили в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», направленной на профилактику заболевания и информировании об этой инфекции.

Как отметили в ведомстве, она будет работать с 27 ноября по 8 декабря. Кузбассовцы смогут получить консультацию об эпидемической ситуации с ВИЧ, мерах профилактики, принципах безопасного поведения, а также о бесплатном анонимном тестировании.

Получить бесплатную анонимную консультацию можно по телефонам:

8 (3842) 36-68-46 (начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Владимировна Новосёлова);

8 (3842) 36-73-18, 36-78-56 (заместитель начальника отдела Ольга Анатольевна Попова и специалисты отдела)

Звонки принимаются по будням с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 (в пятницу до 16:00).