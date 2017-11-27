ГИБДД открывает «охоту на болтунов»

Сегодня, 27 ноября, в Кемерове пройдет рейд, направленный на выявление водителей, разговаривающих за рулём автомобилей по телефону.

Напомним, что согласно пункту 2.7 ПДД, пользоваться телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, запрещено во время езды. За нарушение этого правила грозит штраф в размере 1500 рублей. С начала года в областной столице административному наказанию подверглись более 300 водителей.

Как рассказали в ГИБДД, сегодняшний рейд не станет единичной акцией – в дальнейшем подобные рейды будут проходить еженедельно. Также в ведомстве отметили, что контроль за данным видом нарушения будет усилен в целом.