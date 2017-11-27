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В День матери в Кузбассе родился 81 малыш

27 ноября 2017 в 15:17

В воскресенье, 26 ноября, в Кемеровской области родились 48 мальчиков и 33 девочки.

Так, в областной столице родились 19 детей, в Прокопьевске – 5. В Киселевске, Белове, Мысках и Междуреченске зарегистрировано по 4 новорожденных, в Гурьевском районе — 3. В Промышленновском и Тяжинском районах родились по двое малшей.

Лидером по числу новорождённых стала южная столица Кузбасса, в Новокузнецке в День матери родились 24 младенца.

В рамках губернаторской акции «Родился ребёнок» матерям вручат материальную помощь в размере 10 000 рублей и медальон «Рождённому на Земле Кузнецкой». Напомним, что акция проводится пять раз в год: 8 марта, в День защиты детей, День матери, в Новый год и Рождество.


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