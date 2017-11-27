Появились подробности ночной стрельбы в Кемерове

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 26 ноября в ресторане «4 стихии».

Как рассказали очевидцы произошедшего, стрельбе предшествовала драка между посетителями, затем один из участников конфликта открыл стрельбу. Предварительно известно, что пострадавших в результате перестрелки не было.

А вот по словам официального представителя ресторана "4 стихии", стрельба произошла не в помещении, а на парковке у заведения. Конфликт между гостями начался еще в баре, однако дебоширов вывели наружу. Там между мужчинами завязалась драка, охранники заведения выбежали ее разнимать, и в этот момент произошел выстрел в воздух.

В момент происшествия на парковке было много людей, поэтому установить стрелявшего не удалось. Охранники рассадили конфликтующих по машинам, после чего те уехали. Полицию вызывать не стали.