Появились подробности ночной стрельбы в Кемерове

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 26 ноября в ресторане «4 стихии».
Как рассказали очевидцы произошедшего, стрельбе предшествовала драка между посетителями, затем один из участников конфликта открыл стрельбу. Предварительно известно, что пострадавших в результате перестрелки не было.
А вот по словам официального представителя ресторана "4 стихии", стрельба произошла не в помещении, а на парковке у заведения. Конфликт между гостями начался еще в баре, однако дебоширов вывели наружу. Там между мужчинами завязалась драка, охранники заведения выбежали ее разнимать, и в этот момент произошел выстрел в воздух.
В момент происшествия на парковке было много людей, поэтому установить стрелявшего не удалось. Охранники рассадили конфликтующих по машинам, после чего те уехали. Полицию вызывать не стали.
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