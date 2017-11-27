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Пьяный киселевчанин открыл стрельбу в подъезде

27 ноября 2017 в 17:17

В полицию обратился сосед мужчины, которому тот повредил дверь. Правоохранители прибыли на место и задержали 58-летнего горожанина.

Выяснилось, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил продемонстрировать другу охотничье ружьё и выстрелил в дверь соседа. Семь лет назад киселевчанин нашёл его на берегу пруда и с тех пор незаконно хранил его в своей квартире.

Оружие было изъято. В отношении мужчины составили протокол по статье «Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения». Также кузбассовец стал фигурантом уголовного дела за хулиганство. 


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