Пьяный киселевчанин открыл стрельбу в подъезде

В полицию обратился сосед мужчины, которому тот повредил дверь. Правоохранители прибыли на место и задержали 58-летнего горожанина.

Выяснилось, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил продемонстрировать другу охотничье ружьё и выстрелил в дверь соседа. Семь лет назад киселевчанин нашёл его на берегу пруда и с тех пор незаконно хранил его в своей квартире.

Оружие было изъято. В отношении мужчины составили протокол по статье «Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения». Также кузбассовец стал фигурантом уголовного дела за хулиганство.