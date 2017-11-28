Ревнивец из Новокузнецка отрубил возлюбленной руку

Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе. Местный житель попытался зарубить свою сожительницу топором, приревновав к незнакомцам.

Новокузнечанин застал возлюбленную дома с двумя мужчинами. Женщина уверяла сожителя, что это только друзья, но оправданиям тот не поверил. Ревнивец схватил топор и набросился на потерпевшую. Пытаясь закрыться от ударов, новокузнечанка лишилась части кисти, а также получила травму головы.

Женщину госпитализировали. Её возлюбленный в ближайшее время предстанет перед судом.