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Ревнивец из Новокузнецка отрубил возлюбленной руку

28 ноября 2017 в 09:43

Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе. Местный житель попытался зарубить свою сожительницу топором, приревновав к незнакомцам.

Новокузнечанин застал возлюбленную дома с двумя мужчинами. Женщина уверяла сожителя, что это только друзья, но оправданиям тот не поверил. Ревнивец схватил топор и набросился на потерпевшую. Пытаясь закрыться от ударов, новокузнечанка лишилась части кисти, а также получила травму головы.

Женщину госпитализировали. Её возлюбленный в ближайшее время предстанет перед судом.


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