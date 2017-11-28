Пассажир иномарки погиб в ДТП с фурой в Кузбассе

Смертельная авария произошла накануне, 27 ноября, в Киселёвске. На улице Ускатной столкнулись иномарка и фура.

По предварительным данным, водитель Toyota Corolla не выбрал безопасную скорость, не учёл дорожные и метеорологические условия, не обеспечил контроль за движением транспортного средства. В итоге легковушка столкнулась с автомобилем DAF, двигавшемся во встречном направлении.

Виновник ДТП получил травмы, его пассажир погиб.

В настоящее время по факту случившегося ведется проверка.