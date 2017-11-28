В Новокузнецке открыли самый большой в области каток

27 ноября на стадионе «Металлург» в Новокузнецке состоялось торжественное открытие самого большого ледового катка в Кемеровской области.

По словам мэра южной столицы Кузбасса Сергея Кузнецова, здесь «есть где разогнаться». Ширина дорожки составляет 12 метров, а длина 400 метров.

Первыми лёд испытали наши юные хоккеисты и талантливые воспитанники отделения фигурного катания городской школы. Известно, что здесь будет также работать прокат и заточка коньков, теплая раздевалка, уютное кафе и музыкальное сопровождение.

Всего в этом году в Новокузнецке будет 39 катков, часть из них уже практически готова и ждёт всех желающих.

Фото: соцсети