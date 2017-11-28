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В Кемерове приступили к монтажу светодинамического фонтана

28 ноября 2017 в 14:09

Зимний арт-объект традиционно расположится на площади у драмтеатра.

Как сообщили в администрации, металлические конструкции стилизовали под струи воды, а праздничную иллюминацию создадут гирлянды из дюралайта и стробоскопы.

Напомним, что в рамках подготовки к празднованию нового года в областной столице на площади Советов уже завершили установку новогодней ели высотой 20,5 метров. В преддверие праздника на главной площади города также появятся фигуры Снегурочки и Деда Мороза, световая композиция «В гостях у зимней сказки», лайтбоксы и ледяные фигуры героев из мультфильмов.

На улицах Кемерова появятся свыше 100 баннеров, перетяжек и рекламных щитов с поздравлениями.


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