В Кемерове приступили к монтажу светодинамического фонтана

Зимний арт-объект традиционно расположится на площади у драмтеатра.

Как сообщили в администрации, металлические конструкции стилизовали под струи воды, а праздничную иллюминацию создадут гирлянды из дюралайта и стробоскопы.

Напомним, что в рамках подготовки к празднованию нового года в областной столице на площади Советов уже завершили установку новогодней ели высотой 20,5 метров. В преддверие праздника на главной площади города также появятся фигуры Снегурочки и Деда Мороза, световая композиция «В гостях у зимней сказки», лайтбоксы и ледяные фигуры героев из мультфильмов.

На улицах Кемерова появятся свыше 100 баннеров, перетяжек и рекламных щитов с поздравлениями.