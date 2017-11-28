Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Семью из Барнаула выселили из квартиры за долги

Семью из Барнаула выселили из квартиры за долги

28 ноября 2017 в 14:53

Злостные неплательщики проживали в квартире на улице Антона Петрова.

Несколько лет два брата не оплачивали коммунальные услуги, в результате долг составил порядка 250 тысяч рублей.

Коммунальщики неоднократно предупреждали должников, в том числе шли на крайние меры – отключение электричества, воды и водоотведения. Однако это не подействовало. Вместо того, чтобы предпринять меры по погашению долга, братья незаконно восстанавливали электроснабжение и демонтировали заглушки на канализации.

В итоге суд постановил выселить жильцов из квартиры площадью 60,7 кв. м. Неплательщиков переселили в комнату площадью 13,6 кв. м.


Читайте также

Content 1
Ревнивец из Новокузнецка отрубил возлюбленной руку
Content 1
Пассажир иномарки погиб в ДТП с фурой в Кузбассе
Content
В Новокузнецке открыли самый большой в области каток
Content
В Кемерове приступили к монтажу светодинамического фонтана

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?