Семью из Барнаула выселили из квартиры за долги

Злостные неплательщики проживали в квартире на улице Антона Петрова.

Несколько лет два брата не оплачивали коммунальные услуги, в результате долг составил порядка 250 тысяч рублей.

Коммунальщики неоднократно предупреждали должников, в том числе шли на крайние меры – отключение электричества, воды и водоотведения. Однако это не подействовало. Вместо того, чтобы предпринять меры по погашению долга, братья незаконно восстанавливали электроснабжение и демонтировали заглушки на канализации.

В итоге суд постановил выселить жильцов из квартиры площадью 60,7 кв. м. Неплательщиков переселили в комнату площадью 13,6 кв. м.