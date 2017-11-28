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В Кемерове ВАЗ сбил пешехода и светофор

28 ноября 2017 в 15:36

Авария произошла днем 28 ноября на Южном в Заводском районе Кемерова.

Водитель автомобиля ВАЗ выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на пешехода и врезался в светофор.

Очевидцы ДТП выложили в сеть фотографии с места происшествия. По утверждению свидетелей, авария произошла по вине другого автомобилиста. Водитель ВАЗа двигался с большой скоростью в сторону Баумана, а в этот момент водитель внедорожника, не убедившись в безопасности маневра, начал поворачивать на Космическую в сторону улицы Двужильного. Водитель легковушки попытался избежать столкновения и выехал на обочину. В результате автомобиль сбил одного из стоявших там молодых людей, второй успел отскочить.

По словам очевидцев, водитель внедорожника с места ДТП уехал. Пострадавшего увезла карета скорой помощи.

 


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