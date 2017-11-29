В Мариинске обнаружили 45 тонн «палёнки»

Крупная партия фальсифицированного алкоголя была найдена на одном из складов на окраине города в ходе обыска.

Сотрудники МВД и ФСБ изъяли около 45 тонн поддельной водки на общую сумму более 4 миллионов рублей. Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, спиртосодержащая жидкость была разлита в пластиковую тару, а также стеклянные бутылки, приготовленные к сбыту под брендом одного из известных производителей.

Правоохранители установили владельца фальсификата. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области