На Южном столкнулись «Газель» и иномарка: есть пострадавшие

Авария произошла вечером 28 ноября на улице Баумана.

По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля ГАЗ-2747, двигаясь в направлении улицы Юрия Двужильного, при развороте не занял крайнюю полосу, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автомобилем KIA Rio, который ехал по крайней левой полосе в попутном направлении.

В результате столкновения пострадал сам 28-летний водитель «Газели», он доставлен в больницу. Также травмы получили 26-летний водитель иномарки и его 44-летняя пассажирка.