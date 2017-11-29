Именем Дмитрия Хворостовского назовут колледж искусств в Кузбассе

В честь оперного певца назовут Прокопьевский колледж искусств. С такой просьбой обратился коллектив образовательного учреждения к губернатору Аману Тулееву.

По мнению педагогов, это будет станет стимулом для всех студентов.

- Многие выпускники учреждения стали профессиональными певцами и неоднократно участвовали в творческих проектах с Дмитрием Хворостовским, - сообщили в областной администрации, - К примеру, на одной сцене с певцом в составе труппы театра «Геликон-опера» выступал выпускник Прокопьевского колледжа искусств Дмитрий Мигулев.

В следующем году колледжу исполнится 55 лет. При этом отделение вокального искусства. В настоящее время в колледже обучаются 155 студентов, большая часть которых является стипендиатами губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» и стипендиатами муниципальной стипендии «Юный таланты Прокопьевска», а также обладателями губернаторской стипендии имени Б. Т. Штоколова, премии правительства России для поддержки талантливой молодёжи и премии «Молодые дарования России».