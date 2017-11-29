Женщина-инвалид попала под поезд в Кузбассе: пострадавшая скончалась

Молодая жительница Ленинска-Кузнецкого решила сократить путь до дома и погибла под колесами состава.

Известно, что 29-летняя женщина жила недалеко от железнодорожной станции и регулярно пролазила под поездами, чтобы быстрее добраться домой. При этом сотрудники станции неоднократно предупреждали нарушительницу об опасности и часто удаляли ее с территории.

29 ноября попытка сократить путь закончилась трагедией – горожанка попала под длинный грузовой поезд. Как сообщили в ЛУ Кузбасского МВД России, при постановке поезда на тормозные башмаки состав откатился на несколько десятков метров назад. После его фиксации железнодорожники заметили травмированную женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Известно, что погибшая жительница Кузбасса была инвалидом третьей группы.