Кузбассовец изнасиловал 25 мальчиков за деньги

47-летний кемеровчанин совершил 62 эпизода преступлений по статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего».

По информации СУ СК РФ по Кемеровской области, обвиняемый работал в автотранспортном предприятии и жил в гараже. С сентября 2013 по ноябрь 2016 года он приглашал к себе мальчиков 9-14 лет, предлагал им денежное вознаграждение и совершал насильственные преступления сексуального характера. Установлены эпизоды, когда мужчина привозил потерпевших к себе на работу в комнату отдыха. За противоправные действия в отношении них кемеровчанин платил 200-500 рублей.

Потерпевшими оказались 25 мальчиков от 9 до 14 лет. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Назначенная в рамках расследования экспертиза установила, что он невменяемый. Теперь решение о применении в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера примет суд.