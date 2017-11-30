Четверо кемеровчан предстанут перед судом за групповое изнасилование и убийство

Жители областного центра 18-ти, 19-ти, 20-ти и 27-летнего обвиняются, в зависимости от роли каждого, в изнасиловании и убийстве с целью сокрытия другого преступления, совершённых в отношении 18-летней девушки.

По версии следствия, потерпевшая познакомилась в соцсети с парнем, который пригласил её в гости к себе. На квартире у нового знакомого оказались трое его друзей, вместе молодые люди распивали алкоголь. Девушка присоединилась к застолью.

Через некоторое время молодые люди решили вступить с ней в половой контакт. Потерпевшая сопротивлялась и звала на помощь, однако это не остановило насильников.

Как уточнили в следственном комитете, после совершения изнасилования, хозяин квартиры предложил убить девушку, чтобы скрыть следы преступления. Один из его друзей возразил, однако после угроз приятеля, согласился.

Злоумышленники вывели потерпевшую на улицу, и инициатор знакомства нанес ей ножевое ранение в горло. Его друзья к тому времени ушли вперед и не видели момента расправы. Стоит отметить, что позже, догнав приятелей, злоумышленник ранил еще и приятеля, который изначально был против убийства девушки. Раненый участник группового изнасилования сбежал от приятелей.

Позже убийца вернулся на место преступления и спрятал орудие.

Задержать троих подозреваемых удалось в течение суток: силовики застали их на автовокзале при попытке скрыться. Спустя еще несколько дней был задержан четвертый фигурант.

В настоящее время уголовное дело в отношении кемеровчан направлено в суд.