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В Кузбассе назначен новый заместитель начальника полиции

30 ноября 2017 в 11:39

Новым заместителем начальника по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области стал полковник Вячеслав Безлюдько. Соответствующий приказ был подписан 27 ноября.

Вячеслав Безлюдько служит в органах МВД с 1996 года. Он начинал с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска в Белове. С 2008 по 2015 годы возглавлял подразделение по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите ГУ МВД России по региону. В декабре 2015 года Безлюдько был назначен на должность начальника управления уголовного розыска главка.

У Вячеслава Безлюдько имеются различные награды, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медали «За боевое содружество», «За доблесть в службе», «За отличие в охране общественного порядка».


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