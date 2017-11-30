В Кузбассе назначен новый заместитель начальника полиции

Новым заместителем начальника по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области стал полковник Вячеслав Безлюдько. Соответствующий приказ был подписан 27 ноября.

Вячеслав Безлюдько служит в органах МВД с 1996 года. Он начинал с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска в Белове. С 2008 по 2015 годы возглавлял подразделение по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите ГУ МВД России по региону. В декабре 2015 года Безлюдько был назначен на должность начальника управления уголовного розыска главка.

У Вячеслава Безлюдько имеются различные награды, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медали «За боевое содружество», «За доблесть в службе», «За отличие в охране общественного порядка».