Пристав из Новокузнецка поймала должника, вызвав такси

Местный житель задолжал более 400 тысяч рублей.

Мужчина приобрел в кредит автомобиль В залоге у банка Lada Largus, машина находилась в залоге у банка. Сам кредит горожанин давно не выплачивал, из-за чего в отношении него было возбуждено исполнительное производство.

Ознакомившись с материалами дела, судебный пристав вспомнила, что некоторое время назад её подвозил таксист на похожем авто. Девушка нашла визитку водителя и вызвала такси к соседнему зданию. Когда мужчина подъехал, в машину сели два представителя ведомства. Таксист не стал противиться и добровольно прошёл в отделение.

Теперь его автомобиль будет передан на реализацию в целях погашения долга по кредиту.