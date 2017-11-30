В центре Кемерова загорелось офисное здание

Возгорание произошло около 15:00 30 ноября на верхнем этаже делового центра "Созвездие" по улице 50 лет Октября.

По словам очевидцев, в здании сработала пожарная сигнализация. Кроме того, работники центра заметили задымление. Люди были спешно эвакуированы, в том числе с помощью специалистов.

Как уточнили в МЧС, на место происшествия выехали шесть подразделений. Информация о пожаре уточняется.

Также известно, что на место происшествия прибыла скорая помощь.

Фото: «ВКонтакте» - «Регион-42»