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В центре Кемерова загорелось офисное здание

30 ноября 2017 в 16:01

Возгорание произошло около 15:00 30 ноября на верхнем этаже делового центра "Созвездие" по улице 50 лет Октября.

По словам очевидцев, в здании сработала пожарная сигнализация. Кроме того, работники центра заметили задымление. Люди были спешно эвакуированы, в том числе с помощью специалистов.

Как уточнили в МЧС, на место происшествия выехали шесть подразделений. Информация о пожаре уточняется.

Также известно, что на место происшествия прибыла скорая помощь.

Фото: «ВКонтакте» - «Регион-42»


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