В Кузбассе осудят пару, истязавшую и убившую приёмных детей

Расследование резонансного дела семейной пары из Мысков завершено, материалы направлены в суд. 43-летний мужчина и его 42-летняя супруга обвиняются, в зависимости от роли каждого, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, а также в истязании, незаконном лишении свободы и неисполнении обязанностей по воспитанию. Напомним, что все преступления были совершены в отношении двоих несовершеннолетних приёмных детей.

Об опекунах-душегубах из Мысков кузбассовцы узнали весной этого года.

Всего в семье воспитывалось трое приёмных детей из Мысковского детского дома-интерната для умственно отсталых. Как сообщили в следственном комитете, сначала стало известно об исчезновении старшего ребенка – его давно никто не видел, при этом родители не обращались с заявлением о пропаже мальчика в правоохранительные органы. В ходе проверки было установлено, что сведений подростке нет с лета 2015 года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Первоначально опекуны проходили по делу в качестве свидетелей, однако следователей насторожило то, что опекуны не проявляли особого беспокойства и давали ложные сведения. Также правоохранители выяснили, что к детям часто применялось физическое насилие.

Осенью 2016 года семья выехала в Краснодарский край и начала продажу имущества, пара сразу была доставлена к следователю. Тогда же стало известно об исчезновении второго опекаемого ребёнка - 16-летнего подростка. В ходе предварительного следствия обвиняемые давали уличающие друг друга показания, и вскоре труп мальчика со следами насильственной смерти был найден в болоте у посёлка, где жила семья. Выяснилось, что аналогичная участь постигла в прошлом и старшего подростка: приёмные мать и отец сожгли труп мальчика, чтобы «замести» следы.

В ближайшее время пара предстанет перед судом.