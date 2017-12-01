В Междуреченске младенец умер от переохлаждения: возбуждено уголовное дело

Органы опеки знали о том, что родители злоупотребляют спиртным, не имеют источника стабильного дохода и живут в антисанитарных условиях. Однако меры не были приняты. В итоге по факту халатности должностных лиц органов опеки следователи возбудили уголовное дело.

Многодетная семья проживала в посёлке Майзас. Родители троих детей злоупотребляли спиртным и не следили за регулярной растопкой печи. 22 ноября они увидели, что их трёхмесячный ребёнок не подаёт признаков жизни. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть мальчика.

По информации следователей, ребёнок спал только в одной кофточке и был укрыт простынкой при том, что температура в доме была менее 10 градусов. Также в доме не было продуктов для нормального питания детей.

Как сообщили в следственном комитете, семья состояла на учёте в ПДН и органах опеки и попечительства как неблагополучная. Ранее дети уже изымались из семьи для помещения в педиатрическое отделение городской больницы, однако были возвращены родителям. На этот раз детей 2016 и 2011 годов рождения изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Также следствие пришло к выводу, что должностные лица отдела опеки и попечительства МКУ УО «Управление образованием Междуреченского городского округа» ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. В связи с этим возбуждено уголовное дело за халатность. Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели малыша.