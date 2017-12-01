Стали известны подробности пожара в центре Кемерова

Напомним, возгорание произошло днем 30 ноября в деловом центре «Созвездие» по улице 50 лет Октября.

Работники и посетители центра были эвакуированы. На месте работали 10 единиц техники, 31 спасатель и бригада скорой помощи.

Как сообщили в МЧС, на момент прибытия первого подразделения из окна на первом этаже шел дым. Выяснилось, что загорелась частная мастерская по производству мебели, которая находится на первом этаже делового центра. В результате пожара в мастерской обгорела мебель, окно, утеплитель стен на площади 35 квадратных метров. Также известно, что в ходе тушения специалисты звена газодымозащитной службы спасли двух человек.

По предварительной версии пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. В настоящее время эксперты устанавливают точную причину возгорания.