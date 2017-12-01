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Сугроб спас от смерти 4-годовалую девочку

01 декабря 2017 в 15:15

Ребёнок выпал из окна 2 этажа.

В Белове мать оставила двоих девочек одних дома. Присматривать за младшей сестрой она поручила 5-летней дочери. В какой-то момент девочкам захотелось погулять, и так как дверь оказалась закрыта, дети решили выйти через окно.

Младшая девочка не удержалась и упала вниз. К счастью, падение смягчил сугроб, однако пострадавшую доставили в больницу.

В отношении матери составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Также семью поставили на учет в ПДН.


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