Сугроб спас от смерти 4-годовалую девочку

Ребёнок выпал из окна 2 этажа.

В Белове мать оставила двоих девочек одних дома. Присматривать за младшей сестрой она поручила 5-летней дочери. В какой-то момент девочкам захотелось погулять, и так как дверь оказалась закрыта, дети решили выйти через окно.

Младшая девочка не удержалась и упала вниз. К счастью, падение смягчил сугроб, однако пострадавшую доставили в больницу.

В отношении матери составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Также семью поставили на учет в ПДН.