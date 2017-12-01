Кузбассовец напал с топором на соседей

Так житель Юргинского района решил отомстить за то, что накануне соседская собака подавила его кур.

Сначала владелец птицы высказал свои претензии хозяевам собаки, а потом взял топор, отвел животное в лес и там убил. Однако на этом злоумышленник не остановился. Будучи итак не совсем трезвым, он выпил еще и в таком состоянии направился к соседу для дальнейшего выяснения отношений.

Как сообщили в областной полиции, он выбил входную дверь и ворвался в жилище, где спал сосед и двое его гостей. Подойдя к кроватям, налетчик замахнулся топором и стал угрожать убийством. Когда один из мужчин попытался подняться, он нанес ему несколько ударов топором, после чего скрылся.

У пострадавшего диагностировали рубленую рану бедра, перелом костей таза, ссадины на груди и брюшной полости.

За угрозу убийством и причинение вреда здоровью суд приговорил мстителя к 4,5 годам лишения свободы.