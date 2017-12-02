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В Кемерове образовался «паровозик» из четырех авто

02 декабря 2017 в 13:08

Массовое ДТП случилось вчера вечером в Рудничном районе областной столицы. Местные жители запечатлели «паровозик» и выложили фото в соцсети.

В обсуждении главным вопросом стало – что произошло. Не понятно, кто спровоцировал аварию – кто-то из четырех участников, или был еще и пятый, скрывшийся с места ДТП. Один из пользователей озвучил версию, что девушка за рулем автомобиля Opel «не рассчитала скорость».

Пока официальной информации о произошедшем нет.

Фото: Вконтакте


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