В Кемерове образовался «паровозик» из четырех авто

Массовое ДТП случилось вчера вечером в Рудничном районе областной столицы. Местные жители запечатлели «паровозик» и выложили фото в соцсети.

В обсуждении главным вопросом стало – что произошло. Не понятно, кто спровоцировал аварию – кто-то из четырех участников, или был еще и пятый, скрывшийся с места ДТП. Один из пользователей озвучил версию, что девушка за рулем автомобиля Opel «не рассчитала скорость».

Пока официальной информации о произошедшем нет.

Фото: Вконтакте