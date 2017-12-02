В «Кузнецкой крепости» в южной столице Кузбасса вот уже несколько дней нет отопления

В зданиях на территории музея-заповедника в течение нескольких дней отсутствует отопление. Все дело в том, что тепло музей получает от котельных компании «А-ЭнергоЦентр», которые работают на электрических котлах. Эта компания задолжала плату за электричество Кузбассэнерго, и поэтому в котельные подача энергии была временно приостановлена.

Должнику ООО «А-ЭнергоЦентр» рекомендовано в кратчайшие сроки погасить задолженность.

Тем временем в зданиях «Кузнецкой крепости» поддерживают «плюсовую» температуру с помощью электрических обогревателей. Музей является добросовестным плательщиком, и электроэнергия здесь есть.