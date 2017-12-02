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Прокопьевский подросток украл из магазина пневматический пистолет

02 декабря 2017 в 13:41

В Киселевске продавец одного из магазинов обратилась в полицию и рассказала, что торговую точку ограбили. Молодой человек выкрал с витрины пневматическое оружие и сбежал. Догнать его женщине не удалось.

Полицейские быстро вышли на след грабителя. Им оказался 15-летний парень из соседнего Прокопьевска. Он признался, что украл пистолет, чтобы продать его.

Теперь в отношении подростка возбуждено уголовное дело. Ему грозит за грабеж до 4 лет заключения.


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