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Кемеровчане обсуждают детскую горку, установленную возле рекламного щита

02 декабря 2017 в 14:17

В областной столице в парке им. Веры Волошиной начали устанавливать деревянную горку. Кемеровчане запечатлели ее и выложили фото в соцсети. Проблема в том, что горка установлена напротив щита с рекламой, и скатывающиеся с нее могут въехать в столб.

Кемеровчане предположили, что рекламный щит могут демонтировать. Однако пока он стоит на месте, и покататься с горки горожанам не удастся. Решит ли эту проблему руководство парка, пока не понятно.

Фото: Вконтакте


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