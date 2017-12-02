Кемеровчане обсуждают детскую горку, установленную возле рекламного щита

В областной столице в парке им. Веры Волошиной начали устанавливать деревянную горку. Кемеровчане запечатлели ее и выложили фото в соцсети. Проблема в том, что горка установлена напротив щита с рекламой, и скатывающиеся с нее могут въехать в столб.

Кемеровчане предположили, что рекламный щит могут демонтировать. Однако пока он стоит на месте, и покататься с горки горожанам не удастся. Решит ли эту проблему руководство парка, пока не понятно.

Фото: Вконтакте