В Белове из-за шалости с огнём погиб ребёнок

Трагедия произошла в микрорайоне 8-е Марта.

Как рассказали в МЧС, сигнал о возгорании поступил в 17:44. На место выехали 11 человек и три единицы техники. На момент прибытия первого подразделения дом горел открытым пламенем. В результате обгорела обрешётка крыши на площади 15 квадратных метров, стены внутри дома на площади 30 квадратных метров.

После тушения спасатели обнаружили обгоревшее тело 3-летнего мальчика. Известно, что в момент возгорания ребёнок находился дома один. По предварительной версии, причиной пожара стала его шалость с огнём.