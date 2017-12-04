Кузбасс вошёл в топ регионов с долгами по зарплате

Список регионов с самыми большими долгами по зарплате озвучил глава Роструда Всеволод Вуколов.

В антирейтинг попали четыре территории, в том числе Кемеровская область. По словам Вуколкова, наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы задолженности приходится на Приморский и Хабаровский края, Кемеровскую и Амурскую области.

- Четверть из общего объёма всей задолженности приходится на предприятия-банкроты, - подчеркнул глава ведомства.

В числе регионов, в которых также прослеживается негативная тенденция, названы Мурманская и Астраханская области, а также Красноярский край.